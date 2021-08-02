LGS 1. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla LGS 1. nakil sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Lise adaylarının başvurularını yaptıkları nakil sonuçları internet üzerinden sorgulanabilecek.

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İlk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden büyük kısmı merkezi sınav puanıyla ya da yerel olarak tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmişti. LGS 2. tercih sürecinde, okula yerleşemeyen öğrenciler yeniden okul seçimi yaptı. İşte 1. nakil sonuçları sorgulama sayfası…

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ek nakil tercihlerini 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı