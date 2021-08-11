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Manavgat’ta orman yangını yeniden başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Manavgat’ta orman yangını yeniden başladı

Manavgat'tan günler sonra yeniden orman yangını haberi geldi. Hatıplar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakınlığı ile korku ve paniğe sebep olan yangın, giderek geniş bir alana yayılmaya başlarken vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da yangına müdahale sürüyor.

İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. İHA

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