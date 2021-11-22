Manisa’da kentsel dönüşüm yağması! 2 mahalle savaş alanına döndü

Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediyesi tarafından 2018 yılında iki mahallede başlatılan Kentsel Dönüşüm çalışması hırsızların rant kapısı haline geldi. Kentsel Dönüşüm çerçevesinde boşaltılan birçok ev hırsızlar tarafından yağmalanırken, harabeye dönen evlerde artan asayiş olayları mahalle sakinleri AKP’li belediyeye tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilçedeki Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde ortak yürüttüğü Kentsel Dönüşüm çalışması vatandaşların kabusu haline geldi.

Kentsel Dönüşüm çerçevesinde mahallede son iki yıldır boşaltılan evler hırsızların mekanı haline gelirken, metruk binalar haline gelen evlerde asayiş olayları arttı. Mevcut evlerinde oturan vatandaşlar geceleri dışarı çıkmaya korktuklarını ifade ederken, 21. Yüzyıl Türkiye'sinde mahallelerinde Suriye görüntüsü yaşandığı dile getirdi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, iki mahalle sakinleri ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıyı yerinde dinledi.

“MAHALLEMİZDE SANKİ BİR İÇ SAVAŞ YAŞANMIŞ GİBİ”

Kentsel Dönüşüm içindeki Lalapaşa Mahallesi sakinlerinden 55 yaşındaki İlter Öztan, son iki yıldır mahallelerinde boşaltılan ve yağmalar evler sebebiyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

AKP'li Belediye tarafından başlatılan kentsel dönüşümün iki mahallede kaosa döndüğünü dile getiren İlter Özkan yaşadıkları sıkıntıyı şu cümlelerle dile getirdi;

“Yaklaşık 2 yıldır mahallemizde kentsel dönüşüm yapacaklarını ifade ettiler. Evlerimize bakım, onarım yapmamıza bile müsaade etmediler. Birçok ev boşaltıldı. Ama evler ne zaman boşalmaya başladı, hırsızlık ve asayiş olayları arttı.

Boşaltılan evler hırsızlar tarafından yağmalanmaya, geceleri ise uyuşturucu kullananların, alkol kullananların mekanı haline gelmeye başladı. Mahallemizde yıkılması beklenen binalar şimdi metruk halde.

Artık gündüzleri bile hırsızlık olayı yaşanıyor. Hırsızların her gün uğradığı bir mekan haline geldi. Mahallemizde sanki bir iç savaş yaşanmış gibi görüntü var.

Biri gelse mahallemizde Suriye filmi çekse, televizyonlarda izleyenler gerçekten burayı Suriye zanneder. Artık kendi evimizde oturmaktan korkuyoruz. Kentsel dönüşümü yapacaklarsa adam gibi yapsınlar.”

Mahalle sakini İlter ayrıca, kentsel dönüşüm çerçevesinde kendisinin 276 metrekare olan yerine 159 metrekare verdiklerini, yeni yapılacak ev içinde kendisinde para teklif edildiğini dile getirdi.

“ELLERİM KIRILSIN BİR DAHA AKP'YE OY VERİRSEM”

Eskiden güvenle oturdukları evlerinde son iki yıldır Kentsel Dönüşüm çalışması sebebiyle oturamadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden 77 yaşındaki Selmiyen Türkan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“İçişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde ne söyledi. ‘Siz harabe metruk evleri yıkın. Biz arkasından yazı göndeririz' diye. İşte öyle olmuyor. Kentsel dönüşüm dediler. Ama kentsel ızdıraba döndü. Biz Yunan değiliz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Ellerim kırılsın bir daha AKP'ye oy verirsem. Kentsel dönüşüm filan istemiyorum artık. Kendi evimde huzur ve güvenle oturmak istiyorum. Akşam evime hırsız girecek mi korkusu yaşamak istemiyorum” dedi.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde boşalttığı annesinin evinin hırsızlar tarafından yağmalandığını söyleyen 72 yaşındaki Meltem Erdem ise, “Ben bu mahallede doğdum, büyüdüm ve evlendim. Kentsel dönüşüm çerçevesinde annemin evini boşalttık. Boşalttığımızın ertesi günü annemin evine hırsız girdi. Evde kalan eşyalarımızı talan etmişler, kapı, pencere ne varsa sökmüşler. Bu nasıl bir kentsel dönüşüm. 2 senedir bir şey yaptıkları yok. Kentsel dönüşüm kentsel çileye döndü.”

“21.YÜZYIL KENTİNDE SURİYE GÖRÜNTÜSÜ YAŞIYORUZ”

Mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıları dinleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Türkiye'nin çeşitli illerinde AKP'li belediyeler tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm çalışmalarında büyük sorunlar yaşanmaya başladığını ve bu sorunlardan bir tanesinin de Manisa'da yaşandığını söyledi.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarının en güzel örneklerin İzmir, Ankara, Eskişehir'ye yaşandığını belirten CHP'li Balaban şöyle konuştu;

“Çünkü bu belediyeler CHP'li belediyeler. Kentsel dönüşümleri rant haline getirmeyen belediyeler. Halkın taleplerine kulak veren, onların talepleri doğrultusunda mağdur etmeden kentsel dönüşümü yapan belediyeler.

Ancak AKP'li belediyelerde bunları göremiyoruz. 21. yüzyılda kentimizde iki mahallemizde başlatılan kentsel dönüşüm çalışması sebebiyle Suriye görüntüsünü yaşıyoruz. İki mahallemizde sanki bir iç savaş yaşanmış görüntüsü var.

Vatandaş mağdur edilmiş. Kentsel dönüşüm adı altında bir çivi çakılmamış, binalar metruk halde. Hırsızlık, asayiş olayları artmış. Mahalle sakinleri kimsesiz bırakılmış ve sorunları kulak arkası edilmiş. Böyle bir kentsel dönüşüm olmaz.”

CHP'li Balaban açıklamasının son kısmında, iki mahallenin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ilgili kurumlara yaşanan sıkıntıları iletmek amacıyla bir heyet oluşturacaklarını ve oluşturacakları heyetin başta Manisa Valililiği, kaymakamlık ve Yunusemre Belediyesi olmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getirdi.