Market genelgesine vatandaşlardan tepki var

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ‘market tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 7 Mayıs ile tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’a kadar marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

SÖZCÜ muhabirleri, yeni genelgeye ilişkin vatandaşlara mikrofon uzattı, fikirlerini sordu. Kimi vatandaş alınan kararı doğru buldu, kimi ise mantıklı olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin farklı illerindeki vatandaşların verdiği yanıtlar şöyle:

A4 KAĞIT ALAMAZSAM, İZİN DE ALAMAM!

Kerim Baştan: Mesela sokağa çıkma yasağında izin almak isteyeceksiniz, bir çıktı almanız gerekiyor, A4 kağıdı gerekiyor ama markete gidip alamıyorsunuz. Otomatikman izin alamıyorsunuz, izin alamayınca cezayı size yazıyorlar. Kimse demeyecek ki siz kırtasiye ürünleri alamıyorsunuz size ceza yazmayalım.

İHTİYAÇLARIMIZI NEREDEN KARŞILAYACAĞIZ

Hatice Yılmaz: Halk nereye gidecek, nerden alışveriş yapacak? Sürekli mağazaya mı gidecek? Marketlerde fiyatlar daha uygun. Devlet bunları da yasaklarsa ölelim biz. İhtiyaçlarımızı nereden karşılayacağız? Ya küçük esnafı açacaklar ya da süper marketlerdeki reyonları kapatmayacaklar. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verecekler.

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YASAKLANAN ÜRÜNLER VİRÜS MÜ BULAŞTIRIYOR

Özer Öztürk: Pandemi başladıktan bu yana bu yasakların birçoğunun niye alındığını anlamış değilim. Geçmişte saat 20.00’dan önce kuaföre gittiğin zaman virüs bulaşmıyordu, 20.00’dan sonra gittiğin zaman bulaşıyordu. Bunun gibi aklın alamayacağı bir sürü yasak var. Şimdi marketler açık. Market açıkken müşteri geliyor, yasaklanan ürünleri alsa ne olur, almasa ne olur? O ürünleri aldığı zaman virüs mü bulaşıyor da İçişleri Bakanlığı bunları yasaklıyor? Ben hiç anlam veremiyorum. Saçma olduğunu düşünüyorum.

Medeni Tan: Rekabet ortadan kalkıyor, hiç güzel bir şey olmuyor. Her ürünün her yerde satılması lazım ki rekabet olsun, fiyatlar düşsün. Bir ürünü tek mağaza sattığı zaman haliyle fiyatı yüksek oluyor. Güzel bir durum olmuyor.

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HER MAHALLEDE ZİNCİR MARKET VAR

Kasım Gördü: Alınan karar doğru. Zincir marketler küçük esnafı bitirme noktasına getirdi. Her mahallede zincir market açıldı. Gıda ve temizlik haricinde ürün satış yasağı doğru ve yerinde bir karar. Zincir market sahipleri başka işlerden de para kazanırken küçük esnafın tek gelir var. Küçük esnaf hem fiyat olarak hem de iş kolu olarak zincir marketlere karşı durması çok zor.

HER ZAMAN YASAKLANMALI

Özge Zaim: Küçük esnaf zaten zor bir süreçten geçiyor. Alınan karar küçük esnafa bir nebze olsun nefes almasını sağlayacaktır. İnsanlar temel ihtiyaçlarını genellikle AVM'lerden alıyordu. Gıda ve temizlik haricinde ürün satmaları haksız rekabete yol açıyordu. Pandemi döneminde değil genel olarak yasaklanmalı diye düşünüyorum.

ESNAFI DA DÜŞÜNMEK LAZIM

Selma Taşoğlu: Genelgeyi olumlu buluyorum. Böyle olması gerekiyor. Aslında temel ihtiyaçlarımızı marketten ya da herhangi bir yerden yani diğer esnafları da düşünmek lazım doğru karar verildiğini düşünüyorum.

LASTİKÇİ NE KAZANACAK?

Fırat Taşoğlu: Doğru bir karar herkesin yiyeceği bir ekmeği, bir kısmeti var. Market lastik satarsa, lastikçi nasıl kazanacak? Hırdavat satarsa nasıl iş yapacak? Genelgeyi doğru buluyorum.

Yaşar ANTER / Ali Ekber ŞEN / Kemal ATLAN / Batuhan SERİM