Marmaris yangını 5’inci gününde! Giderek etkisini artırıyor

Muğla’nın Marmaris yangını 5’nci gününde sönmek yerine giderek çok daha fazla etkisini gösteriyor. Dün Hisarönü Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle geniş boyutlara ulaştı. Mahallenin merkezine ulaşmasına çok az bir mesafenin kaldığı yangında söndürme çalışması yapanlar da canlarını kurtarmak için çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Hisarönü yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi, evler tahliye ediliyor. Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!" diyerek yetkililere seslendi.

MUSTAFA SARIİPEK

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Dün Hisarönü Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle geniş boyutlara ulaştı. Mahallenin merkezine ulaşmasına çok az bir mesafenin kaldığı yangında söndürme çalışması yapanlar da canlarını kurtarmak için çalışmayı bırakmak zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR ARASINDA PANİK YAŞANIYOR

Söndürme çalışmalarının devam ettiği Hisarönü’nde iki günden bu yana bölgede havadan söndürme çalışmalarının etkili olmayışı, rüzgarın da yön değiştirmesiyle birlikte Marmaris Datça karayolunun iki yanı birden yanmaya başladı.

Hisarönü Mahallesi'ni iki yandan alevler yutmaya başladı. Aniden alevleri çevresinde hisseden yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlarda büyük panik yaşandı. Araç bulabilen araçlarla, bulamayanlar ise bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

MAHSUR KALANLAR TEKNE BEKLİYOR

Yangının anayola da inmesi nedeniyle araçlarla bölgeden kurtulmaya çalışan vatandaşlardan ayrı olarak bölgede mahsur kalanlar ise Hisarönü Körfezi'ne doğru yöneldi. Sahil Güvenlik ve özel teknelerden tahliye için yardım istendi.

Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İneğini kurtarmaya çalışandan, kıymetli eşyasını almaya çalışanlara kadar herkes koşar adımlarla alevlerden uzaklaştı.

MARMARİS BELEDİYESİ: KORKMAYIN ÇOCUKLAR

Marmaris Belediyesi, “Çocuklarımız Hisarönü’nden tahliye ediliyor. Korkmayın çocuklar, bu yangın son bulacak. Yaralarımızı hep birlikte, dayanışmayla saracağız” açıklamasında bulunarak tahliye anından görüntüler paylaştı.

OGM: 7 HELİKOPTER, 140 ARAZÖZ MÜDAHALE EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Marmaris Hisarönü'nde 7 Helikopter 140 Arazöz ile orman yangınlarına müdahale ediyoruz. Anlık olarak tüm ekiplerimizi takip ederek gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Devam eden tüm yangınlarda ekiplerimiz görevi başında mücadelesini sürdürüyor” denildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: HAVADAN DESTEK ŞART, ÇIĞLIKLARI DUYUN ARTIK

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, “Hisarönü yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi, evler tahliye ediliyor. Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!” diyerek yetkililere seslendi.