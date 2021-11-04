MEB’i tarikatlar ve cemaatler yönetiyor

Kaya, o tarikat, cemaat ve vakıfları tek tek saydı, “Bunlar, kendi arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nı parsel parsel hale getirmiş. Dün FETÖ, bugün türevleri… Çocuklarımıza yazık ediyorsunuz, suç işliyorsunuz” dedi.

Sözcü Ankara

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçesi görüşülürken söz aldı. Bakan Mahmut Özer'in MEB bürokrasisini baştan aşağı değiştirdiğini belirtip, “Yoksa MEB'de cemaat ve tarikatların yeni görev paylaşımını mı yaptınız?” diye sordu. Kaya, “MEB'e, cemaat ve tarikat bağlantılı vakıflar müdahale ediyor” diyerek o vakıfları tek tek şöyle saydı:

‘EĞİTİMİ TARİKATLAR VERİYOR'

“Nur Cemaati Nakşibendi Kolu Hayrat Vakfı: Değerler eğitimi protokolü. TÜRGEV: Sosyal, sportif ve mesleki kurs düzenleme protokolü. TÜGVA: Medeniyet ve değerler eğitimi protokolü. Süleymancılar: Değerler eğitimi protokolü. Ensar: Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair iş birliği. İnsan Vakfı: ‘Mescitsiz Okul Kalmasın' kampanyası. İlim Yayma Cemiyeti: Sosyal, kültürel düzenleme olanağı. Türkiye Diyanet Vakfı: Okul öncesi eğitim kurumlarında Kur-an kursu açma imkanı.” CHP'li Kaya, “Bunlar kendi aralarında MEB'i parsel parsel hale getirmişler. MEB'i yöneten Mahmut Özer değil tarikatlar. Dün çocuklarımızı FETÖ'nün eline teslim ettiniz, bugün türevlerine. Çocuklarımıza yazık. Uyarıyorum. Suç işliyorsunuz. Hesap vereceksiniz” dedi.