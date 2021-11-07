Memleket Partisi’nde ‘Tezkere’ istifası

Memleket Partisi'nin Suriye ve Irak tezkerelerine evet demesi nedeniyle partinin Batman il Başkanı Adnan Yaşar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen ve Irak ve Suriye’deki TSK varlığını iki yıl daha uzatan tezkere, Memleket Partisi’nin evet oyu vermesi nedeniyle Batman il Başkanı Adnan Yaşar istifa etti.

“ASKERLERİMİZİN SURİYE’DE ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Memleket Partisi il başkanı Adnan Yaşar, “Memleket Partisinin Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırdığı tezkereye evet demesi ve Akp'nin peşine takılmasını kabul etmiyor, askerlerimizin Suriye'de ölmesini istemiyoruz. Bu vesileyle Akp zihniyeti ile yıllarca mücadele eden biri olarak, Memleket Partisi Batman İl başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

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