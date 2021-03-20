Meral Akşener o konuşmasını hatırlattı, tepki gösterdi

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN NESİNDEN RAHATSIZSINIZ MUHTEREMLER?”

Akşener, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümünün videosunu paylaştı. Akşener, o konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Kırk yılın başı doğru bir iş yaptılar; ondan da vazgeçiyorlar. Buradan sormak isterim: Kadınlarımızın durumu ortadayken, yapılacak daha çok şey varken niye geriye adım atıyorsunuz?

* İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsızsınız muhteremler? İstanbul Sözleşmesi diyor ki; ‘Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli yasal tedbirler alınmalıdır.' Bundan mı rahatsızsınız? İstanbul Sözleşmesi diyor ki; ‘Devlet, kadına şiddeti önleyecek etkili ve kapsamlı politikalar geliştirmelidir.' Bundan mı rahatsızsınız?

* İstanbul Sözleşmesi diyor ki; ‘Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli finansman ve insan kaynağı sağlanmalıdır.' Bundan mı rahatsızsınız?

* Sözleşme diyor ki; ‘Kadının, erkeklerden daha aşağıda olduğuna dair ön yargılarla mücadele edilmelidir.' Bundan mı rahatsızsınız? Allah'ın huzurundaki gibi eşit olmaktan mı rahatsızsınız? Yoksa insan olmaktan mı rahatsızsınız?

“SÖZLEŞMEYİ BAHANE GÖSTEREN ACİZLER BİLSİN Kİ; KADIN HAKKINI, HUKUKUNU ÇİĞNETMEYECEĞİZ”

Akşener, videoyu, “Hedefinde kadın olan bu kirli zihniyeti besleyip, İstanbul Sözleşmesi’ni de bahane gösteren acizler bilsin ki; Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz! Bu ucube sistem değişecek, İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!” notunu düştü.

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