Meral Akşener: Türkiye’nin iflasına sebep olur

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, vatandaşın bankadaki dolarına el uzatılmasının Türkiye'nin iflasına yol açacağını söyledi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı “İnsan Hakları ve Doğu Türkistan” konulu toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Meral Akşener, olası bir ekonomik OHAL durumunda Türkiye’nin iflas edebileceğini söyledi.

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Türkiye’de uygulanan yeni ekonomik modele ilişkin, “Bizim modelimiz Çin Modeli değil. Bu, Türkiye modeli” açıklamasını değerlendirerek şöyle konuştu:

* Şimdi Çin modeli değil dediği zaman Sayın Erdoğan’ın bunu nasıl tanımlayacağı hakikaten problem olur. Kendisini burada uyarayım, bu konuda lideriyle konuşmasında fayda var.

* Sayın Erdoğan biliyorsunuz faizle ilgili ‘nas’ dedi. Bu dini bir tarif. Şimdi dini tariften Çin’li tarife geçtik biz ekonomide. Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum.

* Ama asıl vahim olan, ekonominin başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu, ‘İnşallah, Maşallah’ üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez.

“TÜRKİYE BİR DEVLET KRİZİ YAŞIYOR”

* Temennilerle yönetilemez. O ekonominin başına, oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez ve kendi varlığı üzerinden kefalet ortaya koyamaz.

* Maliye Bakanları, ekonomiden, maliyeden, hazineden sorumlu bakanlar, devlet hazinesiyle ilgili kefalet koyarlar.

* Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Sayın Bakanın şahsında bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum.

*Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren de bir ciddiyet krizi var. Dolayısıyla ciddiyete davet ediyorum ve konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum.

İZZET ÖZGENÇ’İN AÇIKLAMALARI

* Bugün itibarıyla dış güçleri iki günlük bir sürede kenara koymuşlar. İki görüş geldi dünden itibaren.

*Birincisi Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın Duvar gazetesinde ortaya çıkan yorumu.

* İzzet Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür ve etkili bir hocadır. “Olağanüstü hal ilan edilebilir” diye bir kavram var. Dış güçler bırakılmış bir kenara, iç güçlere gelmiş iş.

* İç güçler dediğiniz zaman, sermaye kontrolünden başlayarak bankadaki dolarlara yani vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır ki, bu Türkiye’nin iflas etmesine sebep olur.

* Bu konuda herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın!

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