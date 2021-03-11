Meral Akşener’den askıda mama kampanyası

Memleket gezilerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü durağı Şanlıurfa oldu. Kentte yüzlerce araçlık konvoy ile karşılanan Meral Akşener, ilk olarak Hilvan ilçesine giderek esnafın sorunlarını dinledi. Akşener’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi.

Bir eczaneye giren Akşener’e, eczacı veresiyeden ve artan fiyatlardan şikayet etti. Eczacı, “Bir mamanın fiyatı 150 lira. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Bütün esnaflar aynı halde. Fiyatlar çok hızlı artıyor.Bin lira elektrik faturası ödüyoruz. Kayıp kaçak bedeli diye bir şey var, ödemeyenlerin de yükünü biz çekiyoruz.” dedi.

“VERESİYE İLE MAMA ALANLAR VAR”

Akşener’in, vatandaşların bebek mamalarını pahalılıktan dolayı alamadığını hatırlatması üzerine eczacı,”Veresiye satışı da yapıyoruz. Veresiye defteri bizde de var. Mamaları almaya kalkışıp alamayan çok vatandaş var. Ben maliyetimin altında mama verdiğim de oluyor” dedi.

AKŞENER’DEN ‘ASKIDA MAMA’ KAMPANYASI

Eczacının söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akşener, emekli maaşıyla katkıda bulunarak, eczanedeki mamaları alacağını ve askıda mama kampanyası başlatmak istediğini söyledi.

VATANDAŞ PAHALILIKTAN DERT YANDI

Cep telefonu satan bir dükkana da giren Akşener’e emekli ve tarımla uğraştığını söyleyen bir vatandaş dert yandı. Pahalılıktan yakınan vatandaş, “Elektrik, su biliyorsunuz çok pahalı. Gübre geçen seneye göre yüzde 80 arttı. İlaç ise yüzde 200 arttı. Emeklinin durumunu biliyorsunuz. Geçen sene ne geliyordu o paraya şimdi ne geliyor.” dedi.

Daha sonra bir bakkal dükkanına giren Akşener, esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf ise işlerin kötü olduğunu belirterek, yüksek gelen elektrik faturalarından şikayet etti.

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