Meral Akşener’den Bulgaristan’daki seçimler için ‘oy’ çağrısı

14 Kasım Pazar günü Bulgaristan’da gerçekleşecek olan seçimlerde Mustafa Karadayı, ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi adına yarışacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara çağrıda bulunarak, oy kullanmaya davet etti.

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Bulgaristan'da bu pazar yapılacak seçimlerde ilk kez bir Türk aday Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı olarak mücadele verecek.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlara çağrıda bulunarak oy kullanmaya davet etti.

“ÇİFTE VATANDAŞ OLAN TÜM VATANDAŞLARIMIZI OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM”

Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Pazar günü Bulgaristan'da gerçekleşecek olan seçimlerde ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kardeşlerimizin haklarının korunması ve demokrasinin kazanması için bu seçimde; Ülkemizde yaşayıp çifte vatandaş olan tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum.

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