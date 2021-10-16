Haberler - Gündem

Merkel’den veda ziyareti… Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Boğaz’ı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Huber Köşkü balkonunda İstanbul Boğazı'na anlattı.

Yayınlanma: 12:41 - 16 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Merkel’den veda ziyareti… Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Boğaz’ı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü’nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı’nı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı. (DHA)

Erdoğan: İmam hatip mezunuyum ama hiçbir zaman imam hatipçi olmadım İlginizi Çekebilir Erdoğan: İmam hatip mezunuyum ama hiçbir zaman imam hatipçi olmadım
Almanya Cumhurbaşkanı istanbul Recep Tayyip Erdoğan