Merkel’den veda ziyareti… Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Boğaz’ı anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Huber Köşkü balkonunda İstanbul Boğazı'na anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.
Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü’nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı’nı izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı. (DHA)