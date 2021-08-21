Mersin Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapıyor

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından özel şartları taşıyan 9 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Üniversitesi isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular 3 Eylül tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

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