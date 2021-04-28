MHP’li başkanlardan karşılıklı özel kalem kıyağı

Memurluğa sınavsız geçiş için istisna bir durum olan belediyelerin özel kalem müdürlüklerine akraba ya da tanıdık atamalarına her gün bir yenisi eklenirken CHP Konya Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal çarpıcı bir iddiada bulundu.

KARŞILIKLI ÖZEL KALEM KIYAĞI İDDİASI

Gönülal, geçtiğimiz günlerde İBB'nin hibe ettiği 99 kayıp atla gündeme gelen ve partisinden istifa eden MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve MHP'li Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu arasında karşılıklı özel kalem kıyağı yapıldığını ileri sürdü.

İKİ BAŞKANIN TOPLANTISINDAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu'nun 21 Nisan'da Dörtyol Belediye binasında gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gönülal, toplantının konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Toplantıda Hüseyin Oprukçu'nun bir tanıdığını Dörtyol Belediye Başkanlığı'nda özel kalem olarak işe başlattığını, karşılığında ise Fadıl Keskin'in oğlunun Ereğli Belediyesi'ne özel kalem müdürü yapılması konusunun görüşüldüğünü ileri süren şu ifadeleri kullandı:

* Yakın tarihte kayıp atlar ile Özel Kalem ve Muhasebe Müdürlüğündeki yolsuzluklar nedeniyle MHP’den 20.04.2021 tarihinde istifa eden Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin İle Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu 21.04.2021 tarihinde Dörtyol belediye binasında toplantı yapmıştır.

* Toplantının konusunun ise iddialara göre Ereğli İlçesinden Fülya Gürbüz isimli şahısın Dörtyol Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak işe başlaması, karşılığında ise Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in oğlu Mehmet Cihangir Keskin’in Ereğli Belediyesi’nde Özel kalem müdürü olarak işe başlamasıdır.

* Yapmış olduğumuz araştırmalarda Fülya Gürbüz’ün Dörtyol Belediyesi’nde işe başlatma evraklarının verildiği ve hatta memuriyete hak kazanıp 27 Nisan 2021 tarihinde Belediye ile ilişiği kesilmiştir.

* Mehmet Cihangir Keskin’in ise yakın tarihte Ereğli Belediyesi’nde işe başlayacağı henüz bakanlık onayında olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda Ereğli Belediyesi’nden en kısa sürede resmi açıklama bekliyoruz

MHP'Lİ BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ise iddiaları yalanladı. Fülya Gürbüz isminde bir kadını tanımadığını belirten Oprukçu, Ereğli Belediyesi’nde de şu an için Mehmet Cihangir Keskin isminde bir çalışanının olmadığını söyledi.