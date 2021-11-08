MHP’li Belediye aleyhine paylaşım gence saldırı

Mersin’in Mut ilçesinde sosyal paylaşım hesabından MHP’li Belediye Başkanı Volkan Şeker aleyhine paylaşımlarda bulunan bipolar hastası Harita Mühendisi Akif Çetin, ikisi başkan yardımcısı toplam 4 belediyecinin de aralarında bulunduğu biri maskeli 8 kişinin demir çubuk ve sopalı saldırısına uğradı. Çetin, saldırıdan sorumlu tuttuğu MHP’li Başkan Volkan Şeker’in de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan suç duyurusunda bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Bipolar hastası Harita Mühendisi Akif Çetin, 19 Ekim'de Mut ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bankta otururken, önce beyaz Toros marka araçtan iki kişi indi. Bu iki kişiden birinin telefonla bilgi vermesi üzerine bu kez olay yerine bir pikap ve binek bir araçla başka kişiler de geldi.

Araçtan inen 3 kişi ile selamlaşan zanlılar, daha sonra 5 kişi olarak Akif Çetin'in oturduğu banka yöneldi. Akaryakıt istasyonu kamerasının incelenmesiyle kimliği belirlenen S.K., M.A.M. H.U., ve kimliği belirlenemeyen maskeli 2 kişi olmak üzere 5 kişi Akif Çetin ile tartışmaya başladı.

“BAŞKAN SENİN DEFTERİNİ DÜRDÜ”

İddiaya göre yaşanan hararetli tartışma sırasında bir kişi, “Belediye hakkında konuşma, başkan senin defterini dürdü” şeklinde uyardıkları sırada, yine başka bir araçla gelen 3 kişi ile birlikte 8'e olan saldırganlar demir çubuklar ve sopalarla kafasına vurdu. 4'ü Mut Belediye çalışanı olduğu saptanan 8 saldırgan, yere düşürdükleri Çetin'i yumruk ve tekmelerle feci şekilde dövdü.

Olaydan sonra biri kar maskeli 8 saldırgan kaçarak izlerini kaybettirirken, kanlar içinde kalan Çetin olay yerine ulaşan ambulansla kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak hayati tehlikesi olduğu belirlenince Silifke Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine gönderildi.

TASARLAYARAK, SİLAHLI VE ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE…

Uğradığı saldırı sonucu bir gece hastanede kalan Akif Çetin'in Avukatı Behiye Çetin, olaydan sorumlu tuttuğunu iddia ettiği MHP'li Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Başkan Yardımcıları M.A.M., S. K., Fen İşleri memuru M. Y., Belediye memuru H. U., K. K. B, MHP Mut İlçe Başkanı Alpaslan Savaş Kır, biri maskeli kimliği belirlenemeyen iki kişi hakkında “Tasarlayarak, silahlı ve örgütlü şekilde öldürmeye tam teşebbüs” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“OLAY TASARLANARAK İŞLENDİ”

Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin suç teşkil eden fiillerini, örgütlü bir çete haline gelerek işlediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Şüphelilerin şayet HTS kayıtları ve o gün için yapılan arama kayıtları incelendiği vakit görülecektir ki, saldırı suç örgütlü şekilde işlenmiştir.

* Kamera görüntülerinden birinde (ki bu görüntüye dosyada ulaşamadık), haricen edindiğimiz bilgiye göre, müvekkilimiz ile istasyon önünde konuşan şahıslardan biri maskelidir.

* Maskeli bu şahıs daha sonra kenardaki bir emlak ofisi önüne gidenlerdendir. Bu sırada maskesini çıkardığını tahmin ediyoruz. Maskeli biçimde, tanınmamak için gelen bu şahıs da bize olayın tasarlandığını göstermektedir.

* Dosya kapsamında ne yazık ki, silah bulunamamıştır. Halen Toros marka araçta bulunduğunu tahmin ettiğimiz silah, demir bir sopadır.

* Demir sopanın müvekkilimizin direk kafasına gelecek şekilde, arkadan vurulması şüphelilerin müvekkilimizi öldürme kastıyla hareket ettiklerinin en önemli göstergesidir.

TEDAVİSİ DEVAM EDERKEN AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

8 kişinin acımasızca dövdüğü Akif Çetin, tedavi altında iken telefonundan kendisine yapılanların hesabının sorulacağı yönünde zanlılara mesaj attı. Bunun üzerine zanlılar Çetin'i, hakaret-tehdit suçundan savcılığa şikayet etti.

Savcılık şikayet üzerine Akif Çetin'in tedavisi sürerken, akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınma kararı verdi. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınıp Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne götürüldü. Çetin, hâlâ hastanede gözlem altında tutuluyor.

AZMETTİRİCİ MUT BELEDİYE BAŞKANI MI?

Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde zanlıların tamamının Mut Belediye Başkanı MHP'li Volkan Şeker'in yakın çalışma arkadaşları olduğunu ileri süren Avukat Behiye Çetin, şunları söyledi:

* Yine haricen edindiğimiz bilgiye göre, şüphelilerin tamamı Volkan Şeker talimatı ile hareket eden kimselerdir. Bu nedenle müvekkilimize karşı işlenen kasten öldürmeye teşebbüs suçunun azmettiricisi Belediye Başkanı olma ihtimali yüksektir.

* Bu nedenle Volkan Şeker'in de kullandığı tüm telefonların arama kayıtları incelenmelidir. Bu konuda savcılığa talepte bulunduk.

* Ayrıca haricen edindiğimiz bilgilere göre olay sonrası şüphelilerin haklarında herhangi bir işlem yapılmamış hatta suç delillerini karartmaya dönük faaliyetlere girişildiği yönünde de ciddi kuşkularımız vardır.

* MHP'li Belediye çalışanlarının daha önce de muhalif kişilere karşı benzer şekilde müdahaleleri olduğunu da biliyoruz.

BİPOLAR DUYGU DURUM BOZUKLUĞU HASTASI

Harita mühendisi Akif Çetin'in avukatı Behiye Çetin, savcılığa yaptığı suç duyurusu dilekçesinde müvekkilinin bipolar hastası bir kimse olduğunun altını çizerek, zanlılara yönelik ilk yaptığı paylaşım ve olay sonrası attığı mesajların hastalıktan kaynaklı olduğunu iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

* Bu durum Mut İlçesinde pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Müvekkilimizin sahip olduğu hastalığı şüpheliler de bilmektedir ki işbu durum şüphelilerden alınan ilk beyanlarda da açıkça görülmektedir.

* Bipolar bozukluk, ‘Maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler' olarak tanımlanır. Bu duruma bipolar bozukluk denir. Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir.

* ‘Manik' terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlar. İşte böyle bir ortamda paylaşım ve mesaj attığını düşünüyoruz.