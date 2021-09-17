Milyonluk yatırım çürümeye terk edildi

Elazığ'da üç yıl önce 1 milyon TL'den fazla harcama yapılarak inşa edilen Macera Parkı ve Zipline Parkuru Tesisi kaderine terk edildi. 12 metre yüksekliğinde dev salıncak, spor, oyun ve eğlence parkurları, bungalov evler adeta çürüyor...

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 1 milyon 140 bin TL maliyetle yapılan ve 2019'da görkemli bir açılışla hizmete açılan Macera Parkı ve Zipline Parkuru Tesisi çürümeye terk edildi.

Bekçisi dahi bulunmayan tesiste, ziyaretçilerin konaklayabilecekleri bungalov evleri ve kafeterya da kaderine terk edildi.

“PARK ATIL HALDE BIRAKILDI BEKÇİ DAHİ YOK”

Elazığ'ın eski valisi Çetin Oktay Kaldırım döneminde bu projenin yapıldığını belirten CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, “Macera Parkı, bir önceki dönemde ilimizde görev yapmış sayın Vali Çetin Oktay Kaldırım, tarafından hayata geçirilmişti ve bu proje de takdir edilmişti. Ancak sayın Kaldırım ilimizden ayrıldıktan sonra macera parkıyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadı. Şu anda burası atıl vaziyette. Kaymakamlık yetkililerine sordum bekçisi dahi yokmuş. O parka gidilirken orman yolunu kullanmak zorundasınız ancak jandarma 1 Ekim'e kadar o ormana girişlerini de kapatmış. 2 yıl olmasına rağmen burası tam olarak bitmemiş. Bu parkın işletilmesi için bir ara bir kişiye ihale yoluyla verildi ancak ihale iptal oldu. O günden bugüne kadar atıl vaziyette bekliyor park” dedi.

“BİZİM İLÇEMİZDE DE ANKAPARK’IN BENZERİ OLDU”

Macera parkına 2019 yılında 1 milyon 140 bin TL masraf yapıldığını aktaran Öztürk, “O para şuan oraya gömüldü. Memleketin parasına yazık. Sivrice ilçesi bölgede turizm yeri olarak görülmekte ancak AKP hükümeti bu gibi işleri artık alışkanlık haline getirmiş. Nasıl ki AKP döneminde Ankara'da Ankapark'a milyonlarca yatırım yapılmasına rağmen çürüyüp gittiyse bizim ilçemizde de bunun bir benzeri yapıldı” diye konuştu.

“AKP BİRİLERİNE PARA KAZANDIRMAK İÇİN YAPMIŞ”

Öztürk konuşmasını şöyle devam etti:

* AKP, bu gibi işleri birine para kazandırmak için yapıyor ancak ya yarım bırakılıyor yada atıl vaziyette bırakılarak yapılanlar çürümeye terk ediliyor.

* Eğer burasının çalışması bitmiş olsa ve hizmete açılsa büyük bir ilgi görür, ilçe esnafımıza da ekonomik anlamda bir yararı olurdu.

* Ama 2 yıldır ne gelen var ne de buranın durumuyla ilgilenen var. Milyonlarca para harcanmış böyle bir işletmenin neden atıl vaziyette bırakıldığına dair yetkililerin açıklama yapması lazım.

* AKP milletvekilleri 2019 yerel seçimlerine bir hafta kala Sivrice ilçemizde ikinci rehabilitasyon merkezi açtılar buraya 100 kişinin alınacağını söylediler.

* Bir hafta sonra seçim oldu seçimi ilçemizde MHP kazandı. AKP burada seçimi kaybedince ne rehabilitasyon merkezi kaldı ne de tabelası kaldı.