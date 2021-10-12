‘Müdür yardımcısı karakolda polisi dövdü’ iddiasına Emniyet’ten açıklama

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın kendisine kimlik soran karakolda görevli polis memurunu darp ettiği iddiasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

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İddiaya göre Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği’nde görevli olan polis memuru M.A., 26 Kasım 2020’de karakol kapısında nöbet tuttuğu sırada gelen sivil aracın içindekilere ‘Kimsiniz?’ diyerek kimlik sordu.

Aracın içindeki Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı araçtan inerek M.A.’ya ”Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?” diye bağırdı ve hakaret ederek darp etti.

Yine iddiaya göre olayın ardından şikayetçi olan polis memuru M.A. baskıdan, korktuğu için şikayetten vazgeçti ve raporlarını işleme koymadı. Ancak olaydan 2 ay sonra, M.A. hakkında idari soruşturma açıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, emniyet müdür yardımcısı polis memuru arasında geçen olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer adlı:

* 12 Ekim 2021 tarihinde bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan ‘Ankara’da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay' ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

* Bahse konu olayın, 26.11.2020 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu, dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği, ayrıca konu ile ilgili olarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19.03.2021 tarihinde KVYO (karar verilmesine yer olmadığına) kararı verildiği anlaşılmıştır.

* Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14.09.2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29.09.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir. (İHA)