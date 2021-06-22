Muğla’da 12 günde 48 orman yangını çıktı

Muğla ili ve ilçelerinde 9 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında meydana gelen yağışlarda düşen yıldırımların 48 orman yangınına yol açtığı belirtildi.

YAZ YAĞMURLARIYLA GELEN YILDIRIMLAR ORMANLARI YAKTI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada geçen yıllara göre yıldırımlardan kaynaklanan yangınlarda önemli bir artış olduğu ve yaz yağmurları ile birlikte 12 günde 48 adet yıldırım yangını meydana geldi.

MUĞLA VE AYDIN’DA 169 YANGIN MEYDANA GELDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 22 Haziran itibariyle toplam 169 adet orman yangını meydana geldiği ve bu yangınların 56 adedini yıldırım yangınları oluştururken, bu yıldırım yangınlarının 48 adedi de gök gürültülü sağanak yağışların yaşandığı 9-21 Haziran tarihleri arsındaki 12 günde meydana geldiği açıklandı.

HIZLI MÜDAHALE İLE BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yıldırım yangınlarının yaz yağmurlarıyla birlikte sayılarının arttığını belirterek, “Bölge Müdürlüğümüz yıllık yangın verilerine baktığımızda yıldırım yangınları toplam orman yangınları sayısının yüzde 25-30 luk bölümünü oluşturuyor. 2020 yılında çıkan 329 adet orman yangınının 82 adedi yıldırım kaynaklı meydana geldi. Bu yıl ise 22 Haziran tarihi itibariyle bölge müdürlüğümüzde meydana gelen 169 adet ormanının 56'sını yıldırım yangınları oluşturuyor. Bu yangınlar ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü” dedi.

Yaprak, tek bir ağaçta yada küçük bir alanda etkili olan yıldırım yangınları söndürme ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangın işçilerinin çektiği fotoğrafta düşen yıldırım sonucu ağaçların gövdesinde oluşan alev topu net bir şekilde görüldü.