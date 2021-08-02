Muğla’da iki ayrı yangın daha

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Çınaraltıkesimi ile Köyceğiz’in Çandır Mahallesi'nde orman yangını başladı. Sabah saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde başlayan orman yangınına ise müdahale ediliyor.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla'nın çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarında yeni yangınlar ekleniyor. Bugün sabah saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale edilirken Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Çınaraltı kesimi ile Köyceğiz'in Çandır Mahallesi’nde yeni orman yangınları başladı.

HİSARÖNÜ SÖNDÜRÜLMEZSE DATÇA'YA GİDER

Özellikle Hisarönü bölgesinde üç günden bu yana devam eden orman yangınlarının önü bir türlü alınamıyor. Mahallenin değişik alanlarında aniden alevler yükseliyor. Buna neden ise içten içe yanan kozalakların aniden patlayarak en az 200 metre öteye fırlayıp orayı tutuşturması gösteriliyor. Özellikle Hisarönü yangınının ancak uçak ile söndürülebileceğini belirten yetkililer “Bu işin helikopter ile olmayacağı kesinlikle ortada. Bir iki sorti yapıp helikopter gidiyor. Sönmek üzere olan yer tekrar alevleniyor. Bu bölge söndürülemezse ve böyle giderse yangının Datça'ya kadar ulaşmasından korkuluyor” dediler.

ÇANDIR MAHALLESİ DE YANIYOR

Köyceğiz'in kaya mezarlarıyla ünlü ve İztuzu Plajı karşısında içinde tarihi Kaunos harabelerini de barındıran Çandır Mahallesi'nden de yeni yangın haberi alındı. Bölgeye ilk etapta vatandaşlar müdahale ediyor.

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