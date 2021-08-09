Muğla’da orman yangınlarının bilançosu ortaya çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 9 ilçesinde çıkan orman yangınlarında yanan alanları açıkladı. Açıklamaya göre, 13 bin 600 hektar ile Marmaris ilk sırada, 12 bin 1 hektar ile Köyceğiz ikinci ve 11 bin 369 hektar ile Menteşe üçüncü sırada yer aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın 9 ilçesinde çıkan orman yangınlarında ilçelerdeki yanan alanların miktarını açıkladı.

Açıklamaya göre 13 bin 600 hektar ile Marmaris ilk sırada. 12 bin 1 hektar ile Köyceğiz ikinci ve 11 bin 369 hektar ile Menteşe üçüncü sırada yer aldı. Bodrum'da 9 bin 85, Milas'ta 8 bin 480, Kavaklıdere'de 7 bin 568, Yatağan'da 2 bin 14, Seydikemer'de 2 bin 11, Dalaman'da 99, Fethiye'de 16 ve Datça'da 9 hektar alan yandı. Toplamda il genelinde şu anki hesaplamalara göre 66 bin 252 hektar alanın yandığı saptandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

Muğla'daki yangınlara Muğla Büyükşehir Belediyesi ekip ve ekipmanlarıyla özverili çalıştı. Belediyeden yangınlara bin 257 personel, 54 arazöz, 56 iş makinası ve 71 hizmet aracı ile müdahale ediyor. Ekipler ilk günden bu yana yangına büyük mücadele verirken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, canı pahasına mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür etti.

Muğla'da 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçraması ile birlikte ilk dakikadan itibaren ekiplerin seferber olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de gelen desteklerle güçlerine güç katıldığını, yangınlarda omuz omuza mücadele edildiğini belirtti ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Muğla'mız belki de tarihinin en büyük yangınları ile karşı karşıya kaldı. Farklı noktalarda yaklaşık zamanlı başlayan orman yangınları kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerimizi tehdit etti. Büyükşehir ekiplerimiz tüm gücüyle kısa sürede yangınlara müdahale etti. Görev sahası olmayan yerlerde de orman ekiplerine araç ve su desteği sağlandı” dedi.

17 BÜYÜKŞEHİR 50 İLÇE DESTEK VERDİ

Büyükşehir ekiplerinin yanında tüm Türkiye'den 17 büyükşehir, 50 il ilçe belediyesi araç ve personeliyle yangına destek verildiğini belirten Gürün şunları söyledi:

“Verilen bu mücadele sonucunda yeni bir yangın çıkamaması durumunda mevcut tüm yangınlar söndürülmüş olacak. Muğla sadece üzerinde yaşayanların şehri değil. Muğla, Türkiye'nin, hatta dünyanın en özel şehirlerinden biri. Tüm şehirlerimiz, memleketimizin her köşesi çok değerli. Birlik ve beraberliğin, tek yumruk olmanın her engeli aşabileceğini, güçlükleri yenebileceğini bir kez daha görmüş olduk. Muğla'mızda yangınla mücadeleye katılan, emek veren tüm ekiplere, kurumlara, gönüllülere, yardımlarıyla bizlere umut olan tüm destekçilere ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum.”