Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muhalefetsiz deprem toplantısına tepki

Çevre Bakanı İzmir’de, sadece AKP ve MHP’lilerin davet edildiği deprem toplantısı düzenledi. CHP’liler duruma isyan ederek, “İzmirlilerin iradesi yok sayılmıştır. Deprem hassas bir konu” dedi.

Başak KAYA
Güncellenme: 02:37, 23/02/2021
HaberlerGündem
Muhalefetsiz deprem toplantısına tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de deprem toplantısı yaptı. Toplantıya AKP ve MHP'nin tüm İzmir milletvekilleri ve il başkanları davet edildi. CHP'li vekiller toplantıya çağrılmazken, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyesi olan iki CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç'a da davet gitmedi. Komisyon üyesi Sındır, “Devleti siyasetinizin oyuncağı yapamazsınız. Yazıklar olsun'' diyerek tepki gösterdi. Toplantıda yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, “Gelene hayır diyecek halimiz yok” cevabını verdi. Sındır da, “Sen kimsin de gelene evet ya da hayır deme hakkını kendinde buluyorsun?'' dedi.

Murat Kurum dün AKP İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne de katıldı

RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞILIYOR

Sındır SÖZCÜ'ye ise şöyle konuştu: “Devlet kimsenin oyuncağı değildir. Devleti dilediği gibi kullanan bir siyasi iktidar var. Vali bey bile dışlanmış gibi oturuyor masada. Bu toplantı rezalettir. Depremi kullanarak siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar.”  CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç da iktidarı şöyle eleştirdi: “İzmirlilerin iradesi yok sayılmıştır. Deprem gibi hassas, herkesi ilgilendiren bir konuda bile devlet kurumlarının partizanca tutum takınması kabul edilemez. İzmir'in dayanışma ruhunu zedelemeye çalışmak yapılabilecek en büyük kötülüktür.”

Toplantıya kimler katıldı?
İzmir deprem konusunda risk altında olan bir kentimiz. Büyük bir deprem bekleyen İzmir için CHP'liler zaman zaman önlemlerin alınması için yetkililerle buluşma çağrıları yapıyordu. Ancak gerçekleşen ‘deprem toplantısına' muhalefetten kimse davet edilmedi. Sadece Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. İşte toplantıda yer alan isimler: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Özgür Hızal, TOKİ Başkanı Ömer Bulut.”
Yayınlanma Tarihi:05:30,