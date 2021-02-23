Muhalefetsiz deprem toplantısına tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de deprem toplantısı yaptı. Toplantıya AKP ve MHP'nin tüm İzmir milletvekilleri ve il başkanları davet edildi. CHP'li vekiller toplantıya çağrılmazken, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyesi olan iki CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç'a da davet gitmedi. Komisyon üyesi Sındır, “Devleti siyasetinizin oyuncağı yapamazsınız. Yazıklar olsun'' diyerek tepki gösterdi. Toplantıda yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, “Gelene hayır diyecek halimiz yok” cevabını verdi. Sındır da, “Sen kimsin de gelene evet ya da hayır deme hakkını kendinde buluyorsun?'' dedi.

RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞILIYOR

Sındır SÖZCÜ'ye ise şöyle konuştu: “Devlet kimsenin oyuncağı değildir. Devleti dilediği gibi kullanan bir siyasi iktidar var. Vali bey bile dışlanmış gibi oturuyor masada. Bu toplantı rezalettir. Depremi kullanarak siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar.” CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç da iktidarı şöyle eleştirdi: “İzmirlilerin iradesi yok sayılmıştır. Deprem gibi hassas, herkesi ilgilendiren bir konuda bile devlet kurumlarının partizanca tutum takınması kabul edilemez. İzmir'in dayanışma ruhunu zedelemeye çalışmak yapılabilecek en büyük kötülüktür.”