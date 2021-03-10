Muhalife linç var saldırana ceza yok

Muhalif gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırılar dur durak bilmiyor. Son olarak Halk TV yorumcusu gazeteci Levent Gültekin, sokak ortasında 20 kişinin saldırısına uğradı. Bugüne kadar muhalif isimlere yönelik saldırıların failleri ya yakalanamadı ya da yakalansa bile küçük cezalarla adliyeden ayrıldı. Tam da bu cezasızlık hali yeni saldırılara zemin hazırlıyor. İşte muhaliflere gazetecilere yönelik bazı saldırılar:

– KRT TV programcısı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu, evinin önünde kimliği belirsiz maskeli kişilerce saldırıya uğradı. Soruşturma hakkında açıklama yapılmadı.

– Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Tutuklanarak cezaevine konulan 5 saldırgan, 20 gün sonra tahliye edildi.

– Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

– Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara'da evinin önünde beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Saldırgan Emre Aydemir, 2 bin liralık para cezasını taksitle 10 ayda ödeyecek.

Dövenler tehdit edenler serbest kaldı

– CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katıldığı Ankara Çubuk'ta linç girişimine maruz kaldı. Davada tutuklu sanık yok.

– Evinin önünde toplanan 50 kişilik grup İYİ Parti lideri Meral Akşener'i tehdit etti. Dava beraatla sonuçlandı.

– TİP Milletvekili Barış Atay, 4 kişinin saldırısına uğradı. Yakalanan 3 saldırgan 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Gültekin'in parmakları kırıldı

Sokak ortasında saldırıya uğrayan Halk TV'nin ‘İki Yorum' programının yorumcusu Levent Gültekin, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Gültekin, “Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış, onun dışında çok şükür iyiyim” dedi. Gültekin, Halk TV'de yaptığı bir konuşma üzerine sosyal medyadan çok sayıda tehdit aldığını, bunların arasında bir partinin genel başkan yardımcılarının da bulunduğunu belirtti. Gültekin, saldırının ardından Halk TV canlı yayınında yaşananları şöyle anlattı: “Kanala doğru yürürken iki gençle göz göze geldik. Takip ettiklerini fark ettim. Hızlanıp arayı açtım. Kanala yaklaşık 50-100 metre kala bu sefer 15-20 kişi sokağın dört bir köşesinden çıkıp aynı anda saldırdı.”