Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muharrem İnce: Bildirinin saati yanlış ama…

Muharrem İnce, 103 emekli amiralin, son dönemde gündeme gelen tekkeli amiral ve Montrö’nün tartışmaya açılması hakkında yayınladığı bildiriyle ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 14:34, 04/04/2021
HaberlerGündem
Muharrem İnce: Bildirinin saati yanlış ama…

CHP’yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, 103 emekli amiralin imzasının bulunduğu bildiriye gelen tepkileri değerlendirdi. Emekli askerlerin gece açıklama yapmasını doğru bulmadığını belirten İnce, şu ifadeleri kullandı:

– AKP-FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir.

– Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açanların, üniforma ile tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesayet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır.

– Aynı kişileri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montrö konusunda darbeci, vesayetçi ilan etmek de FETÖ'nün devlet kurumlarını işgal etmesine nezaret eden, göz yuman, destekleyen iktidara yakışır.

İlginizi Çekebilir103 emekli amiralin bildirisine soruşturma103 emekli amiralin bildirisine soruşturmaİlginizi ÇekebilirMilli Savunma Bakanlığı'ndan 103 emekli amirale bildiri tepkisiMilli Savunma Bakanlığı'ndan 103 emekli amirale bildiri tepkisiİlginizi ÇekebilirEmekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisiEmekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisiİlginizi ÇekebilirBahçeli'den 103 amirale çok sert sözlerBahçeli'den 103 amirale çok sert sözler
AKP Ankara CHP darbe Devlet Bahçeli Dünya emekli FETÖ MHP Milli Savunma Bakanlığı Muharrem İnce söz Türkiye