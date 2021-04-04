Muharrem İnce: Bildirinin saati yanlış ama…

CHP’yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, 103 emekli amiralin imzasının bulunduğu bildiriye gelen tepkileri değerlendirdi. Emekli askerlerin gece açıklama yapmasını doğru bulmadığını belirten İnce, şu ifadeleri kullandı:

– AKP-FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir.

– Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açanların, üniforma ile tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesayet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır.

– Aynı kişileri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montrö konusunda darbeci, vesayetçi ilan etmek de FETÖ'nün devlet kurumlarını işgal etmesine nezaret eden, göz yuman, destekleyen iktidara yakışır.

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