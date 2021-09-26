Muş’ta 500 metrekare depo kiraya verilecek
Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 500 metrekare depo ihale ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muş İli Malazgirt İlçesi Hanoğlu Köyü Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde bulunan 10 nolu deponun 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralanacak.
İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma) usulü ile ihale edilecektir.
haleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 200,00 TL Simgesi karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ ) temin edebilirler.