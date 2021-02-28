Öğretmende mutasyonlu corona çıktı! Öğrenciler gözetim altına alındı

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları tedbirli olmaları noktasında uyardı. İlçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan corona virüsü tespit edildiğini açıklayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir.

* Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz. (İHA)

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