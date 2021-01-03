Ölü bulunan Ukraynalı manken günlerdir evden dışarıya çıkmamış

Muğla'nın Bodrum ilçesine üç yıl önce Ukrayna'nın Kiev kentinde gelen dansçı ve manken 25 yaşındaki Cyrstina Novytska dün sabah saatlerinde annesinin ve arkadaşlarının kendisini telefon ile arayarak ulaşamaması üzerine eve çilingir ile birlikte gelen polis tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Bodrum'daki bir AVM ‘deki dans okulunda eğitim veren Novytska'nın pandemi nedeni ile yaklaşık 10 aydır işsiz olduğu ve bunalıma girdiği için evinden çıkmayarak izole bir yaşam sürdüğü belirtildi.Polisin eve girdikten sonra salonun ortasında yüzü televizyona dönük olarak elleri kelepçeli kafasına poşet geçirilmiş vaziyette sandalyede otururken bulduğu Novytska'nın ekonomik güçlük çektiği ve uzun zamandır antideprasyon türevi ilaçlar kullandığı ortaya çıktı. Evde yapılan incelemede evin dağınık olmadığı, boğuşma yaşanmadığı, yerde iplerin ve yanmış mangal kömürlerinin bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINDA KİMSE YOK

Olaydan sonra genç Ukraynalı veren Novytska'nın arkadaşlarından ikisinin polis tarafından ifadesine başvurulduğu, yaşadığı evin bulunduğu site ve bölgede yapılan kamera görüntüleri incelemesinde eve giren çıkan kişilerin olmadığının tespit edildiği ortaya çıktı. Novytska'yı tanıyanlar “Son zamanlarda aşırı derecede korku ve intihara yönlendirici filmler izliyordu, aslında geldiğinde neşeli şen şakrak bir kızdı, ancak pandemi döneminde eve kapanınca hayattan izole oldu, kimseye gelip gitmez dışarı çıkmaz oldu. Aldığı ilaçlar ve seyrettiği filmler nedeniyle bunalıma girip intihar etmiş olabilir” dedikleri iddia edildi.

Olaydan sonra polisin yaptığı incelemede veren Novytska'nın evinin kapısının arkadan kapatıldığı, anahtarının ise kapının üzerinde olduğu, demir pencere korkuluklarında herhangi bir zorlama olmadığı görüldüğü belirtildi. Polisin soruşturma devam ederken gözaltında olayla ilgili kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Novytska'nın cenazesini almak için ailesinin Kiev'den yarın Muğla'ya geleceği öğrenildi.