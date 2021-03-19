Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e diktatör yanıtı: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda yaptığı konuşma üzerine sert bir açıklama yaptı.

“DİKTATÖR BOZUNTUSU VE KÜÇÜK ORTAĞI”

Özel dünkü açıklamasında “Bugün Devlet Bahçeli çıkmış konuşuyor. Bütün muhalefete hakaret ediyor. Bize de ‘beşinci kol’ demiş. Bahçeli ve Erdoğan iki ayrı kişiler, ama tek prompterleri var. Prompterlerin kablosu saraya bağlı. Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra Bahçeli tekrarlıyor” demiş Erdoğan ve Bahçeli için “Diktatör bozuntusu ve küçük ortağı” ifadelerini kullanmıştı.

“AYNAYA BAKIP GÖRDÜKLERİNİZİ DİLE GETİRİYORSUNUZ”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten de Özel’in bu sözleriine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

* Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.

“SİYASİ SİCİLİNİZ DİKTATÖRLÜKTÜR”

* Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

* Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız ‘diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

* Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes, kopyala, yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.

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