Önce yağmur, sonra soğuk… Hava hızla değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Haftalık hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları düşüşe geçecek, yarın yağış yurdun kuzeybatısını etkilemeye başlayacak ve ardından sıcaklık düşüşü hızlanacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcak günler geride kalıyor ve hava sıcaklıklarının hızla düşüş yaşayacağı günler geliyor. Yurdu günlerdir etkileyen sis bugün son kez kendini gösterecek ve ardından gelecek yağışla birlikte sıcaklıklar düşüş yaşayacak. İstanbul’da hafta sonu 20 dereceye yaklaşacak sıcaklıklar hafta ortasında 14 derecenin altına inecek. Yağışlar hafta ortasından sonra etkisini kaybetse de sıcaklık değerleri yükseliş yaşamayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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