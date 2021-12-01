Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü
İzmit'te, yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşıp yan yolda park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ahmet Macit yönetimindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımı aşıp yan yola geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA