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Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü

İzmit'te, yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşıp yan yolda park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü

Ahmet Macit yönetimindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımı aşıp yan yola geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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