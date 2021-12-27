‘Oyun karakterim çalındı’ demişti, 8 yıllık hukuk mücadelesi hüsranla bitti

Dünya çapında oynanan çevrimiçi oyunlar arasında olan "Knight" isimli çevrimiçi oyunda karakteri çalınan vatandaşın yazılım firmasına karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesi 8 yılın sonunda mahkeme beraat kararı ile sonuçlandı. Pes etmeyen vatandaş kararı yüksek yargıya taşıdı.

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Dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı bilgisayar oyunu Knight Online’da karakteri olan Mehmet Andız, kendisine gönderilen linki tıklayınca bir daha oyuna giremedi.

Karakterinin hacker tarafından çalındığını anlayan Andız, o oyundaki maddi değeri yüksek olan karakterinin ve bu karakterinin eşyalarının çalındığını belirterek yazılımcı şirket hakkında 17 Mayıs 2013’te savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şirketin ‘oyundaki karakterler maddi menfaat karşılığında satılamaz ve maddi menfaat elde edilmesi yasaktır’ beyanı üzerine mahkeme beraat kararı verdi.

YARGITAY’IN EMSAL KARARLARI VAR

8 yıllık hukuk mücadelesi hüsranla biten Andız, avukatı aracılığıyla kararı İstinafa taşıdı. Konuyla ilgili konuşan Andız’ın avukatı Sena İzmitli Demiroğlu,

“Biz istinat mahkemesine başvurumuzu yaptık. İstinaf mahkemesinden döndüğü takdirde bilişim verilerini bozma, sistemi bozma, erişimi engelleme suçlarında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerince hapis cezası verilmesini bekliyoruz. Yargıtay'ın bu konuda birçok emsal kararı olduğunu biliyoruz. Ve bu karar birçok kişiye 'de emsal olacak “ şeklinde konuştu.

OYUN KARAKTERİNİ NASIL ÇALDILAR

İddianamede, sanıkların bir şekilde Knight Online oyunu oynayan kişilerin iletişim bilgilerini elde ettikleri, müştekinin Knight Online bilgilerini güncellemesi gerektiğine dair cep telefonuna gelen mesajdaki linki tıklayarak Knight Online oyununa ait olduğuna inanıp hesap ve şifre bilgilerini girdiği belirtildi.

Böylelikle bilgileri ele geçiren sanıkların müştekinin oyun hesabındaki ekonomik değeri olan oyun karakterlerini ve eşyalarını çaldıkları anlatıldı.