Özgür Özel paylaştı: Soylu’ya açık çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in kendisine yönelttiği iddiaların araştırılmasını istemiş, ayrıca Peker hakkında “hakaret ve iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu'ya çağrıda bulundu. Savcıların bakanları soruşturmasının mümkün olmadığını belirten Özel, Soylu'dan Meclis'te kurulacak Soruşturma Komisyonu'na destek vermesini istedi.

“SORUŞTURMA KOMİSYONU KURALIM”

Özel, sosyal medya hesabından ‘Soylu’ya açık çağrı’ notuyla yaptığı paylaşımda, şunları belirtti:

* Sahtekarlığın lüzumu yok samimiysen kendine güveniyorsan geleceksin Meclis’te Soruşturma Komisyonu kuracağız.

* Bakanları savcıların soruşturması mümkün değil. Mertsen yiğitsen talep et partin destek versin 301 imzayla Meclis’te Soruşturma Komisyonu kuralım!