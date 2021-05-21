Parka akaryakıt istasyonu yapacaklar!

Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Millet İttifakı'nın muhalefetiyle geçen Çekmeköy'deki Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'na akaryakıt istasyonu yapılmasının önünü açan imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği, İBB Meclisi'nin 2020 yılı ekim ayı meclis oturumunda gündeme gelmiş ve AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilmişti. CHP-İYİ Parti Grubu, fiili olarak park olan parsellere plan değişikliği ile akaryakıt istasyonu yapılmasına karşı çıkmıştı.

Plan değişikliği oylaması, İBB’nin yüksek maliyeti nedeniyle dikey duvar bahçelerini sökmesine AKP’lilerin “yeşil yok ediliyor” diyerek karşı çıktığı günlerde yapılmıştı.

Oylama sırasında söz alan CHP’li İBB Meclis Üyesi Murat Cirav, dikey bahçe konusuna atıf yaparak “Burası özellikle belirtmek istiyorum, yatay yeşil alan. Aynı zamanda deprem toplanma alanıdır. Dikey bahçelerden bahsetti arkadaşlar, yeşil alanı o kadar çok methettiler. Şimdi burada çocuk parkı var, yeşil alan var, niye bunu akaryakıt istasyonu yapıyorsunuz?” diye tepki göstermişti.

BAKANLIK ONAYLADI VE ASKIYA ÇIKARDI

İBB Meclisi’nde tartışmalar arasında oyçokluğu ile geçen plan değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2021'de onaylanarak 20 Mayıs günü askıya çıkarıldı. Plan değişikliği ile Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 bin 900 metrekarelik Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'nın 2 bin metrekarelik kısmına “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” fonksiyonu verildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde iptal edilen park alanı yerine de Merkez Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alana park fonksiyonu verildi. Her iki alanın mülkiyeti de Çekmeköy Belediyesi'ne ait. Plan değişikliği kapsamında SGK'ya ait 3 bin 300 metrekarelik parsel de kamu binaları yapılmak üzere “idari hizmet alanı” olarak belirlendi.

EKSİKLİK VAR

Plan açıklama raporunda “Üsküdar-Şile Otoyolunda Üsküdar istikametinde ilçemiz sınırları içerisinde doğrudan bağlantının sağlandığı, Alemdağ-Nişantepe, Çekmeköy-Çamlık, Çekmeköy-Madenler ve Çekmeköy-Merkez Mahallelerinde 4 adet ‘Akaryakıt+LPG İstasyonu' tespit edildi. Artan nüfus ve araç yoğunluğu ile birlikte İstanbul trafiğinde ana ulaşın akslarına bağlantıların yoğun olarak sağlandığı, Mimar Sinan, Hamidiye ve Çamlık Mahalleleri ile sınır ilçe olan Ümraniye bağlantılarının yer aldığı yakın çevrede Akaryakıt+LPG İstasyonu eksikliği görülmektedir” denildi.

İPTAL EDİLMİŞTİ

Söz konusu parseller, Çekmeköy Nazım İmar Planı kapsamında kalıyordu. Ve bu plan, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin açtığı dava sonuca İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 30 Ekim 2020 tarihli kararı ile iptal edilmişti. Plan iptal edildiği için parseller de plansız kalmıştı.