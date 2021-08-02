Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

SOZCU.COM.TR

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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon'da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi.

Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, “Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu” dedi. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

ISPARTALILAR SEFERBER OLDU

Sütçüler’in Çandır köyünde meydana gelen yangının ardından Isparta Belediyesi hemen harekete geçti. Belediye bölgeye itfaiye araçlarını, iş makinelerini ve yangın söndürme çalışmalarına destek için değişik birimlerde görev yapan 100'ün üzerinde personel gönderdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın bölgesine gitti. Yine bölgeye Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip de gönderildi. Ekipler bölgedeki yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahalede bulunarak, tedavilerini gerçekleştirecek.

Kriz masası oluşturan Isparta Belediyesi, vatandaşların desteğiyle temin edilen binlerce şişe içme suyunu soğuk zincir özellikli bir tır ile bölgeye sevk etti. İçme suyunun yanı sıra bölgeye ayran, gıda, yangında kullanılmak üzere kürek, tırmık, eldiven gibi malzemeler de gönderildi. Bölgeye yardımlar devam ediyor. (İHA)

