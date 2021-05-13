Sedat Peker ve Süleyman Soylu’nun açıklamaları gündem oldu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni video ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan iddialarda ve suçlamalarda bulundu. Bakan Soylu da Twitter hesabından bunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İki isim arasında yaşananlar sosyal medyada eleştiri konusu oldu, gündeme oturdu. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

“SİYASETİN SAYGIN İSİMLERİNDEN BAHSEDERKEN AĞZINI YIKA”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “ Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla!”

“BANA CEZA VERENLERİN HALİNE BAKIN”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Devleti aşağılamaktan bana soruşturma izni/ceza verenlerin haline bakın. Vatandaş olarak ağrıma gittiği ve T. Cumhuriyeti devletini aşağılayanları eleştirdiğim için ceza aldığımı biliyorum, mesele değil oturdukları koltuklarda devleti aşağılamaya devam ediyorlar hala mesele bu“

“ET KOKARSA TUZLANIR; YA TUZ KOKARSA NE YAPILIR?”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Süslü Süleyman ‘Sen demedin mi? ‘Sedat Peker’e dosya hazırlıyorlar. Tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim..'' Et kokarsa tuzlanır; ya tuz kokarsa ne yapılır?”