‘Pişman ederim’ diyen Meclis Başkanı’na CHP’den sert yanıt

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifinin reddedilmesinin ardından “Meclis Başkanı koşa koşa geldi. Boncuk boncuk terlemiş” sözleriyle kararı sert bir dille eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Fizik durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapıp espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisine aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim” sözlerini sarf etmişti.

“MADEM HER ŞAMARDA ÇAMURA YATACAKTINIZ…”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mustafa Şentop’a sert sözlerle yüklendi.

2015’te genel seçimi beğenmeyip seçimi yeniletenlerin, 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybedince mızıkçılık yapanların hatalarından ders almadığını ifade eden Öztrak, bu kez TBMM’de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması oylamasını yeniletme kararı alındığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* Bu ülkede her şey tek bir kişinin isteğine göre şekillenecekse bu Anayasa neden var? Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü neden var?

* Madem milletin veya vekillerinin suratınıza attığı her şamarda çamura yatacaktınız, o zaman Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne Erdoğan kazanana kadar hiçbir seçim ve oylama geçerli değildir hükmünü yazın, olsun bitsin.

“SİZ GİDİN AĞABABANIZ GELSİN”

TBMM Başkanı Şentop’a da seslenen Öztrak, şöyle konuştu:

* Pişman ederim diyerek milletmizin vekillerini tehdit etme cüretini siz nereden, kimden alıyorsunuz? Siz kimsiniz de milletin seçtiği vekilleri tehdit ediyorsunuz? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız.

* Siz gidin, sizin ağababanız karşımıza gelsin. İşgal ettiğiniz o koltuğun ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerine titremiştir. Meclisin hakkını, hukukunu her şeyin üstünde tutmuştur. Meşruiyetin kaynağını sarayda değil, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aramıştır.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor anlarda bile milletvekillerine saygıda en ufak bir kusur etmemiştir. Oturduğunuz o koltuğun böyle bir sorumluluğu ve ağırlığı vardır. Ancak kayyum başkan, o koltuğun sorumluluğunu taşıyamamamıştır. Maalesef o koltuğu kirletmektedir. Sarayın kibirlisi ve onun sadık bekçisinin müellifleri olduğu ucube tek adam vesayet rejiminde Türkiye anayasal nizamdan, sözde anayasalı nizama geçmiştir.