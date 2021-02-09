Prof. Dr. Ayşe Buğra’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin ve akademisyenlerin AKP’li rektör Melih Bulu’ya karşı başlattıkları eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada “Osman Kavala denilen, adeta Soros’un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” diyerek isim vermeden Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef almıştı. FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Buğra, Erdoğan’ın sözlerini ve Boğaziçi öğrencilerinin eylemini değerlendirdi.

“BENİM BEKLENTİM HUZUR VE ADALET”

Buğra’nın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

* Provokasyon çok ağır bir ifade. Söz konusu olan insanları tanımamayı, o öğrencileri tanımamayı gösteriyor. Boğaziçi öğrencisi çok akıllı, çalışkan, gayret etmiş, ne yaptığını bilerek oraya gelmiş ve üniversitesini çok önemseyen bir öğrenci.

* O üniversitenin öyle kalmasını ve dışarıdan müdahale olmasını istemiyor. Dertlerini ne güzel anlatıyorlar. Her şeyden önce öğrencilere saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Memleketin huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

* Devamlı kavga ederek, kurumlara saldırarak, kurumlar yıpratılarak devam edemeyiz diye düşünüyorum. Memlekete yazık oluyor. Benim beklentim huzur ve adalet.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değerlendirirken Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, 'Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil' ifadelerini kullanmıştı.