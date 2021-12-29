Psikoteknik belgesi olmayana bin 606 lira ceza: Psikoteknik belgesi nedir?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan sürücüye, bin 606 lira cezaî müeyyide uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Psikoteknik testi, insan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanıyor.

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İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi. Türkiye'de trafik kazalarının bugüne kadar ortalama yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi. 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3'ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı bir kez daha gündeme geldi.

PSİKOTEKNİK TESTİ NEDİR?

Psikoteknik, kişinin refleksini, algısını, muhakemesini, karar verme kabiliyetinin yerinde olup olmadığını ölçümleyen testler bütünüdür.

Psikoteknik hiçbir zaman kişinin zihinsel sıkıntısını ortaya çıkartmaz. Psikoloji belirli bir süre refleksini, algısını, karar verme yetisini kaybedebilir, buna riskli bir sürücü yaratabiliyor. Bu riskli sürücüyü trafikten uzaklaştırmak için mutlaka bir testten geçmesi gerekiyor.

Psikoteknik belgesinin, SRC veya ehliyet gibi olması gerekenlerden zira, oluşabilecek kazada ticari araç sürücüsünün psikoteknik belgesi yoksa, sigorta kasko eksik belgeden dolayı hasar ödemez.”

ARTIK BÜTÜN SİSTEMLERDE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Bütün ticarî araç kullanan şoförlerin mutlaka psikoteknik testlere tabi olmaları gerektiğini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, yeni yılla birlikte olumlu test raporlarının önce e-devlet sisteminde daha sonra Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinde takip edilip görülebileceğini söyledi. Kutlu, “Olumsuz veya olmayan test raporu bu sistemlerde yer almayacaktır. Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticarî araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır. Psikoteknik test sistemine girdikten 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup, oradan da olumlu sonuçlandığı andan itibaren e-devlet entegreli Polnet sisteminde gözükmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor. Bu test ve rapor ücreti de 325 lira” dedi.

“BELGESİ OLMAYAN SÜRÜCÜDEN İŞVEREN SORUMLU”

Bütün ticarî araç kullanıcılarının Türkiye'nin 847 noktasında yer alan psikoteknik merkezlerine sabah 08.00'den 23.00'e kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, “Servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi bütün ticarî araç kullanıcılarının alması gereken bir belgedir. Psikoteknik raporu olmayan şoförlerin, şirketlerde K belgeleri ve benzeri belgelerin de iptal olması söz konusu. Çünkü nitelikli şoförün olması gereken kriterler arasında psikoteknik değerlendirme raporu var. Nitelikli şoförü ticari araç kullandırmak zorunluluğu var. Şirket, nitelikli olmayan şoförü görevlendirdiği takdirde ve yarın bir kaza olduğu zaman şirket müdürü veya yetkilisi mahkemede bununla karşı karşıya kalır ve ceza alır” diye konuştu.

İSTANBUL’DA 5500 ŞOFÖRDE ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞI ÇIKTI

Türkiye'de bugüne kadar yapılan çalışmada trafik kazalarının insan unsuru oranı yüzde 96,6 olduğunu ifade eden Kutlu, “Bunu en aza indirebilmenin en ucuz, en uygun ve en hızlı yöntemi ticari araç kullanan şoförün psikoteknik testten geçirmek ve araç kullanmaya müsait olmayan kişileri belirli bir süre veya tamamen trafikten men etmekten geçiyor. Avrupa'da uygulanan bu sistemle trafik kazaları en aza indirilmiş. Tam anlamıyla bu test sisteminin bütün ticarî araçlarda 2022 yılından itibariyle oluştuktan sonra bu oranlar Emniyet Genel Müdürlüğü'müz tarafından mutlaka açıklanacaktır. İstanbul'da servis şoförlerine yönelik denetimde 5 bin 500 kadar kişinin alkol ve uyuşturucu ile bağı olduğu ortaya çıktı. Psikoteknik test sistemleri ile birlikte biz bunu çok rahat ölçebiliyoruz” dedi.

“SADECE TİCARİ DEĞİL, BÜTÜN SÜRÜCÜLER BU TESTİ YAPTIRMALI”

Psikoteknik test raporunun 5 yıllık bir rapor olduğunu belirten Kutlu, “Bu 5 yılın sonunda tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Zaten rapor sisteminde son geçerlilik tarihi yazmaktadır. Pahalı bir rapor değil, ulaşılamaz bir rapor değil. Bütün psikoteknik merkezlerimiz müsait. Bütün sürücülerimiz psikoteknik test raporuna mutlaka girmelerini tavsiye ediyoruz. Kanunen ticarî araç sürücülerine zorunlu olsa bile sürücü kursuna kayıt olma aşamasında olan çocuklarımızı, belli bir hastalık, kalp rahatsızlığı, epilepsi rahatsızlığı, özellikle psikolojik rahatsızlığı olanların mutlaka bir psikoteknik test sistemine girip kendilerini orada test etmelerini ve psikolog arkadaşlarımızdan da destek almalarını tavsiye ediyorum” dedi.