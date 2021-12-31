PYD/YPG üyesi terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, eylem arayışında olduğu değerlendirilen PYD/YPG’li bir terörist Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye mensup Lifan Y. adlı bir teröristin Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a geldiği istihbaratına ulaştı.

Saldırı ve eylem arayışında olabileceği değerlendirilen teröristin İstanbul'da izini süren polis, örgüt üyesinin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini edindi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen eve önceki gün sabaha karşı operasyon başlatan TEM ekipleri, evde PYD/YPG üyesi Lifan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Teröristin barındığı adresteki aramalarda, yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve buradan da illegal yollarla yurtdışına çıkış arayışında oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheli daha gözaltına alındı.