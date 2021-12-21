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Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Edirne'de rayda yürüyen 81 yaşındaki H.L., çimento yüklü trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 makinist, gözaltına alındı.

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Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Kaza, Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren, iddiaya göre, rayda yürüyen H.L.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir yolu kenarına savrulan H.L., ağır yaralandı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren de güçlükle durdurulurken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

H.L., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, 2 makinisti ise gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA

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