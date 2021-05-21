Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize’de ‘Netanyahu’ polemiği: Niye zorunuza mı gitti?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize'de karşı karşıya kaldığı provokatif eylemler sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ile Yunus Emre isminde bir vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. 

Batuhan SERİM
Güncellenme: 11:28, 21/05/2021
HaberlerGündem
Rize’de ‘Netanyahu’ polemiği: Niye zorunuza mı gitti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize’de İkizdere ve Çayeli ziyaretlerinde provokatif eylemlerle karşılaştığı anlarda bir vatandaş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu arasında Netanyahu kıyaslaması polemiği yaşandı.

“BİR MÜSLÜMANI BİR İNSAN AZMANINA BENZETECEK KADAR KALBİMİZ KARARMADI”

Ağıralioğlu, Meral Akşener’in TBMM grup toplantısında Netanyahu’yu Erdoğan’la kıyaslamasına tepki gösteren ve adı Yunus Emre olan vatandaşa, “İsmin gibi kalbini yumuşat da konuş benimle. Bak biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını değil, Tayyip beyi değil; herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı. Senin yaşın kadar ben İsrail'le kavga ettim. Çok zoruna gitti AK Parti'li arkadaşların. Niye zorunuza gitti? Bir katile benzetildiniz değil mi? Peki bu PKK'lılar ve FETÖ'cüler ne? Katil değil mi? Üç yıldır benzetiyorsunuz siz bizi bunlara” açıklamasında bulundu.

“İNSAN YANILAMAZ MI?”

Vatandaş, Ağıralioğlu'na, “İnsan yanılamaz mı? FETÖ'de yanıldık” sözleriyle karşılık verince çevredekilerden tepki aldı. Vatandaş, yanındakiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İlginizi ÇekebilirMeral Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik....Meral Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik....
AK Parti CHP FETÖ İsrail İYİ Parti kavga Meral Akşener PKK Rize TBMM Türkiye Yunus
Yayınlanma Tarihi:11:20,