Rize’de ‘Netanyahu’ polemiği: Niye zorunuza mı gitti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize’de İkizdere ve Çayeli ziyaretlerinde provokatif eylemlerle karşılaştığı anlarda bir vatandaş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu arasında Netanyahu kıyaslaması polemiği yaşandı.

“BİR MÜSLÜMANI BİR İNSAN AZMANINA BENZETECEK KADAR KALBİMİZ KARARMADI”

Ağıralioğlu, Meral Akşener’in TBMM grup toplantısında Netanyahu’yu Erdoğan’la kıyaslamasına tepki gösteren ve adı Yunus Emre olan vatandaşa, “İsmin gibi kalbini yumuşat da konuş benimle. Bak biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını değil, Tayyip beyi değil; herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı. Senin yaşın kadar ben İsrail'le kavga ettim. Çok zoruna gitti AK Parti'li arkadaşların. Niye zorunuza gitti? Bir katile benzetildiniz değil mi? Peki bu PKK'lılar ve FETÖ'cüler ne? Katil değil mi? Üç yıldır benzetiyorsunuz siz bizi bunlara” açıklamasında bulundu.

“İNSAN YANILAMAZ MI?”

Vatandaş, Ağıralioğlu'na, “İnsan yanılamaz mı? FETÖ'de yanıldık” sözleriyle karşılık verince çevredekilerden tepki aldı. Vatandaş, yanındakiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.