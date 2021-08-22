Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 22 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Ağustos 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Ağustos verilerine göre, 265 bin 196 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi. 13 bin 263 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 206 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.01, ikinci doz ortalaması yüzde 56.55, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 88 milyon 760 bin 525 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Ağustos verilerine göre, dün 282 bin 857 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 351 vaka tespit edilirken, 232 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 163 kişi sağlığına kavuşmuştu.