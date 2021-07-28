Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte 28 Temmuz 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri… Kritik eşik aşıldı

Sağlık Bakanlığı, günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Temmuz Çarşamba gününün verilerine göre, 257 bin 474 test yapıldı.

20 BİN EŞİĞİ AŞILDI

Güncel verilere göre, 22 bin 291 yeni vaka tespit edilirken, 76 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 4 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.

“SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Koca, “Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!” uyarısında bulundu.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerin açıklandığı tabloda aşılamadaki son duruma dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.74, ikinci doz ortalaması yüzde 40.53, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 69 milyon 759 bin 371 oldu.

DÜN 19 BİN 761 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 27 Temmuz verilerine göre, 19 bin 761 vaka tespit edilirken, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 246 bin 648 test yapılmış ve 7 bin 108 kişi sağlığına kavuşmuştu.