Sağlık Bakanı Koca, güncel corona verilerini açıkladı! Vaka ve vefat sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Ekim 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Ekim verilerine göre, 352 bin 214 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi. 33 bin 152 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 248 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: ENDİŞE VERİCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.22, ikinci doz ortalaması yüzde 72.91, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 110 milyon 745 bin 658 oldu.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79.2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, ve Ağrı takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Ekim verilerine göre, dün 348 bin 462 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 351 vaka tespit edilirken, 194 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 bin 4 kişi sağlığına kavuşmuştu.