Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 20 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 2189 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren 856 kişiyle birlikte toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.

207 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 207 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 45 bin 626’ya yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 989 bin 787’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 41 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.

DÜN 233 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Mayıs verilerine göre, 218 bin 683 test yapılırken semptom gösteren 902 hastayla birlikte 11 bin 553 yeni vaka tespit edilmişti. 233 kişi hayatını kaybederken 9 bin 271 kişi de sağlığına kavuşmuştu.