Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 30 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 218 bin 957 test yapıldı. Semptom gösteren 582 kişiyle birlikte toplam 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

134 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 405’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Mayıs verilerine göre, 222 bin 613 test yapılırken semptom gösteren 605 hastayla birlikte 7 bin 656 yeni vaka tespit edilmişti. 137 kişi hayatını kaybederken 11 bin 180 kişi de sağlığına kavuşmuştu.