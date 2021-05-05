Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 5 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında düşüşün sürdüğü bugünkü tabloya göre 229 bin 491 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 414 kişiyle birlikte toplam 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi.

356 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 356 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 41 bin 883’e yükseldi.

Bugün iyileşen 35 bin 464 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 589 bin 501’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 418 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.

DÜN 336 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 4 Mayıs verilerine göre, 241 bin 747 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 483 hastayla birlikte 28 bin 997 yeni vaka tespit edilmişti. 336 kişi hayatını kaybederken 38 bin 218 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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