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Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevden almalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı.

Yayınlanma: 00:14 - 09 Ekim 2021 Güncellenme:
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Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevden almalar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki isim görevden alındı.

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alındı. Mete’nin yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

Yine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı. Keskin’in yerine ise Hüseyin Dündar atandı.

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