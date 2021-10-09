Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevden almalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki isim görevden alındı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki isim görevden alındı.

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alındı. Mete’nin yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

Yine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı. Keskin’in yerine ise Hüseyin Dündar atandı.