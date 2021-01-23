Sağlık Bakanlığı’ndan ‘aşı sıranız geldi’ mesajlarına karşı uyarı

Sağlık Bakanlığı, ‘Aşı sıranız geldi' içerikli sahte kısa mesaja karşı vatandaşları uyardı.
Mesajdaki linke tıklanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada “Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara ‘Aşı sıranız geldi’ içerikli bir kısa mesaj göndermemektedir” denildi.
“AŞI SIRANIZI E-NABIZ’DAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ”
Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
* T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘Aşı sıranız geldi’ içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
* Dolandırıcıların gönderdikleri kısa mesajda (SMS) yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir.
* T.C. Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara ‘Aşı sıranız geldi’ içerikli bir kısa mesaj (SMS) göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.
* Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.