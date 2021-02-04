Şahin Dağları’nda doğa katliamı devam ediyor

Samsun'da, Kavak ve Havza İlçeleri'ni kapsayan Şahin Dağları'nda Kanadalı maden firması Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye uzantısı TÜPRAG adlı şirketin altın arama çalışmalarında, bölgede sondaj kuyusu açmak için yaptığı ağaç katliamı devam ediyor. Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Av. İlhan Ayrancı, “Ormanlara, dağlara örümcek ağı gibi yollar açtılar. Açılan tüm bu yollar sondaj sahalarına çıkıyor. Sondajlar nedeniyle kaynak suları kurudu” dedi. Şahin Dağları'nda 450 metre derinliğinde toplam 462 sondaj noktalarına ulaşım için binlerce ağaç kesildiğini ileri süren Ayrancı, şirketin ormanlık alana verdiği tahribatı Google Maps'ten görüntüledi.

Ayrancı, doğa katliamıyla mücadele edeceklerini dile getirerek, “Şahin Dağları'na telafisi olmayan zararlar verildi. Ruhsat sahası sondaj vurulan yerler tamamen ormanlık alanlar. Burası Karadeniz'in ve Samsun'un akciğerleridir. Bu bölge, en çok havayı temizleyen ve suyu tutan doğadaki su dengesini koruyan kayın ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı bölgedir” dedi.