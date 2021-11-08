Haberler - Gündem

Sahte psikiyatrist tutuklandı

Ayvalık'ta kendisini psikiyatrist ve eczacı olarak tanıtıp internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut Can Karaahmetli (40), tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sahte psikiyatrist tutuklandı

Ayvalık ilçesi Cunda Adası’na yerleşerek kendini eczacı ve psikiyatrist olarak tanıtan Mahmut Can Karaahmetli, internet üzerinden Samsun’da yaşayan K.N.U. adlı kadınla tanıştı.

K.N.U.ya kendisini işe alacağını belirtip adına banka hesabı açtı. Karaahmetli, internet üzerinden kandırdığı kişilere, tedavi masraflarını bu hesaba yatırmalarını istedi.

Karaahmetli, son olarak İstanbul’dan kendisine internet aracılığıyla ulaşan H.Y.K.’nin 150 bin TL’sini dolandırdı. H.Y.K.’nin ihbarı üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

8 AYRI DOLANDIRICILIK SUÇU 

Yapılan çalışmayla, İzmir, Antalya, Sakarya ve İstanbul’da 8 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını tespit edelin Karaahmetli, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaahmetli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan sahte avukat için istenen ceza belli oldu İlginizi Çekebilir Yakalanan sahte avukat için istenen ceza belli oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya Avukat banka dolandırıcılık Emniyet internet istanbul izmir Sakarya Samsun Siirt